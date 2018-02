Dissidente cubano morre após 85 dias de greve de fome

Zapata, de 42 anos, havia sido levado ao hospital no fim da segunda-feira, vindo de uma clínica próxima da prisão onde estava, na província de Camagüey. A morte do dissidente ocorreu no mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Cuba, para reuniões com líderes da ilha. No domingo, 50 presos políticos, membros de um grupo de 75 pessoas condenadas em 2003, pediram em carta que o presidente brasileiro intercedesse por eles durante sua visita. As informações são da Dow Jones.