Dissidente é autorizada a sair de Cuba

A dissidente cubana Hilda Molina foi autorizada a deixar a ilha pelo presidente Raúl Castro e está cumprindo os trâmites necessários para poder viajar para a Argentina. O anúncio foi feito ontem pela presidente argentina, Cristina Kirchner. Hilda, uma reconhecida neurocirurgiã de 65 anos, vai visitar seus dois netos e seu filho, Roberto Quiñones, um médico casado com uma argentina. Quiñones abandonou Cuba em novembro de 1994, com sua mulher grávida, e desde então pedia a Havana que autorizasse sua mãe a visitá-lo. O governo do ex-presidente Néstor Kirchner (2003-2007), marido de Cristina, tentou ajudar Hilda a conseguir a permissão, mas na época tais gestões não foram bem recebidas por Havana. Cristina teria preferido não abordar o tema durante uma visita oficial, feita à ilha em 2008, quando se encontrou com Raúl e com o líder cubano Fidel Castro. Mas seu governo não abandonou o caso. "Queremos agradecer esse gesto importante do presidente Raúl Castro", disse ontem a presidente argentina. "A médica já recebeu seu passaporte cubano e a autorização para sair do país com destino à Argentina. Nesse momento, ela está cumprindo os trâmites necessários para obter o visto na Embaixada da Argentina em Havana", completou. SURPRESA Em entrevista à imprensa argentina, a nora de Hilda, Verônica Quiñones, disse não saber o dia exato em que ela vai viajar nem se pretende passar apenas férias ou ficar definitivamente na Argentina. O filho da dissidente mostrou-se surpreso com a decisão de Havana e agradeceu o trabalho "discreto e inteligente" do governo argentino para resolver a questão. Em Cuba, Hilda foi diretora do Centro Internacional de Restauração Neurológica (Ciren), uma instituição modelo, da qual foi destituída em 1994 por discordar do governo cubano em questões éticas envolvendo pesquisas com embriões. Desde então, ela se transformou em uma férrea opositora do regime de Havana. Sua mãe, Hilda Morejón, de 89 anos, foi autorizada a visitar o neto na Argentina em maio de 2008.