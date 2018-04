Dissidente Guillermo Fariñas volta a ser detido em Cuba

O dissidente cubano Guillermo Fariñas, agraciado no ano passado pelo Parlamento Europeu com o prêmio Sajarov, voltou a ser detido pela Polícia cubana na quinta-feira, 27, na cidade de Santa Clara junto a outras 12 pessoas, informou sua mãe, Alicia Hernández.

Aparentemente, o dissidente se dirigia na companhia dessas pessoas a uma delegacia para obter detalhes da situação de três opositores que haviam sido detidos na manhã de quinta-feira.

Na rua, Fariñas e seus acompanhantes foram interceptados por agentes que os conduziram a uma delegacia, segundo o relato de Alicia Hernández, que acrescentou que no momento da detenção houve maus-tratos por parte dos policiais.

O telefone de Fariñas está sem serviço, e sua mãe obteve as informações com um familiar que acudiu a várias delegacias para saber se o opositor fora detido novamente. A detenção aconteceu por volta das 16h do horário local (19h de Brasília).

Guillermo Fariñas, psicólogo e jornalista independente, havia sido detido por seis horas na quarta-feira por participar de um ato de protesto pelo despejo de uma mulher grávida de um imóvel onde tinha se instalado.

Desde Miami, a influente Fundação Nacional Cubano-Americana (FNCA) denunciou através de um comunicado "este novo atropelo das forças repressivas do regime castrista e chama à opinião pública internacional para protestar firme e urgentemente por esta nova violação do direito à livre expressão do povo cubano".