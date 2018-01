Dissidentes cubanos esperavam mais das propostas dos EUA Alguns dissidentes cubanos disseram nesta segunda-feira que o apoio do presidente dos Estado Unidos, George W. Bush, ao embargo comercial e outras políticas severas adotadas contra Cuba prejudica os esforços em busca de uma abertura democrática na ilha comunista. "É preciso introduzir mudanças, mas elas precisam ser adotadas por ambos os lados", disse Vladimiro Roca, que foi libertado da prisão no início deste mês, cerca de 60 dias antes de expirar o período de cincos de reclusão a que foi condenado. "A relação entre os dois países continua tensa", disse Roca, reagindo ao discurso pronunciado por Bush na manhã de hoje a respeito da política de Washington em relação a Cuba. "Esta relação tão tensa pode abalar nossas esperanças de chegar a uma transição para a democracia". Segundo Roca, "diálogo, negociação e reconciliação" conseguirão mais do que a continuação das políticas severas dos EUA. No entanto, Roca reconheceu que a mensagem de Bush foi mais moderada do que esperavam, mas acrescentou que várias partes do discurso lhe pareceu positivas, especialmente a convocação de Bush à retomada do serviço postal entre os dois países e a referência ao Projeto Varela, que contempla a realização de um referendo sobre várias reformas. O governo cubano deu poucas esperanças para o êxito da iniciativa. "A maior parte do discurso foi o mesmo de sempre. A mesma retórica tensa do tempo da Guerra Fria que caracterizou durante 40 anos as relações entre os dois governos", disse o líder ativista pelos direitos humanos, Elizardo Sánchez. "O discurso de Bush ficou muito aquém do pronunciado na semana passada pelo ex-presidente Jimmy Carter à nação cubana". Para ele, "o discurso de Carter refletiu o ponto de vista da grande maioria silenciosa em ambos os países, que quer melhores relações". Tanto Roca quanto Sánchez se mostraram preocupados de que a promessa de Bush de aumentar o financiamento do governo norte-americano às organizações não-governamentais que trabalham com o povo cubano ponha abaixo seus esforços. "É inaceitável qualquer tipo de ajuda proveniente dos governos (estrangeiros) ao nosso trabalho, e muito menos a de um governo como o de Washington, que tem péssimas relações com Cuba", disse Sánchez.