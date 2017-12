Dissidentes da guerrilha tâmil matam 20 rebeldes O grupo Karuna, dissidente do movimento armado Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE), reivindicou nesta quinta-feira a morte de cerca de 20 guerrilheiros tâmeis após um ataque a um acampamento rebelde no leste do Sri Lanka. Segundo o porta-voz do grupo Karuna, Azad Moulana, membros de sua facção tomaram uma base do LTTE no distrito de Batticaloa (leste), matando 20 tigres tâmeis. O grupo Karuna deve seu nome ao ex-chefe do LTTE no leste do Sri Lanka, Karuna Aman, que rompeu com a guerrilha tâmil em fevereiro de 2004 e levou seus homens para um novo grupo. O LTTE acusou reiteradamente o governo e o Exército do Sri Lanka de proteger Karuna e colaborar com seus partidários para atacar os tigres tâmeis no leste do país, a fim de desestabilizar a região, o que as autoridades negam. Enquanto os combates entre o Exército e o LTTE continuam no leste do país, o Ministério da Defesa cingalês anunciou a libertação de um funcionário governamental que estava em poder da guerrilha desde outubro. Um cessar-fogo está em vigor no Sri Lanka desde 2002, mas este é violado sistematicamente pelas duas partes e, no final de novembro, o líder máximo do LTTE, Velupillai Prabhakaram, considerou que o acordo estava "morto". Mais de 65 mil pessoas morreram no Sri Lanka nas últimas décadas na luta do LTTE por um Estado independente no norte e leste da ilha.