Dissidentes do Partido Trabalhista britânico vencem primeira eleição Um partido antiguerra britânico fundado por dissidentes do Partido Trabalhista, do primeiro-ministro Tony Blair, conclamou hoje sua primeira vitória eleitoral em um pleito realizado em Londres. O Partido do Respeito, cujo líder George Galloway foi expulso do Partido Trabalhista por pregar contra a guerra do Iraque, venceu uma cadeira na circunscrição eleitoral de Tower Hamlets, área londrina com grande presença de imigrantes e que no passado era dominada com facilidade pelos trabalhistas.