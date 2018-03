Dissidentes pregam voto de protesto em Cuba A 15 dias das eleições legislativas provinciais, o governo cubano defendeu neste sábado o sistema eleitoral vigente, enquanto os dissidentes incentivavam o povo à abstinência eleitoral, ao voto em branco ou à impugnação como uma maneira de expressar seu descontentamento com o regime. As eleições para eleger os delegados provinciais e deputados se realizarão no dia 19 deste mês. Enquanto o governo de Fidel Castro defendeu mais uma vez o sistema eleitoral adotado no país, um grupo de dissidentes emitiu uma declaração pública na qual sustenta que "todos e cada um dos candidatos respondem totalmente ao governo". Em conseqüência, os opositores alertam que "sob tais regras, o cidadão carece de alternativas e se vê obrigado a votar por uma candidatura e um programa de governo únicos". O governo, por sua vez, argumentou que "ter no caso das Assembléias Provinciais e Nacionais tantos candidatos quanto são as cadeiras existentes garante que as pessoas mais humildes e menos conhecidas não estejam em desvantagem". "Se a fórmula fosse selecionar dois, três ou mais de uma lista maior que o número de cargos, o mais provável é que os eleitores escolhessem sempre os mais destacados, as pessoas com clara ascendência sobre o público", assegurou o governo eum um editorial publicado hoje no Granma, o jornal oficial do Partido Comunista cubano. Os dissidentes também advertiram que assistirão à contagem dos votos nos colégios eleitorais para observar se há alteração dos dados reais do número de votantes. Nas eleições de 19 de janeiro serão eleitos 601 deputados. Já se apresentaram como candidatos o presidente Fidel Castro, o chefe das Forças Armadas Revolucionarias (FAR), Raúl Castro, e altos dirigentes do governo e do Partido Comunista. Os deputados eleitos serão, em seguida, encarregados de selecionar os integrantes do Conselho de Estado presidido por Fidel Castro.