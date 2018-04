Distúrbios em jogo de futebol deixam pelo menos 74 mortos no Egito

Atualizado às 20h45. PORT SAID - Pelo menos 74 pessoas morreram e 136 ficaram feridas nos confrontos entre torcedores do Al Ahli (do Cairo) e do Al Masri (time local), ocorridos nesta quarta-feira, 1, na cidade de Port Said (nordeste do Egito) ao término de uma partida de futebol do Campeonato Egípcio.

O delegado do Ministério da Saúde em Port Said, Helmy Ali al Atny, disse à Agência Efe que

vítimas morreram devido a fraturas no rosto e hemorragias internas.

Atny afirmou que por enquanto é difícil precisar o número total de vítimas, já que os feridos e os mortos foram enviados para diferentes centros médicos.

Um torcedor que estava no estádio, Hosam Mohammed Mustafa, comentou à Efe que antes da partida o ambiente era bom, mas que a cada vez que o Al-Masri marcava um gol, acontecia uma invasão de campo dos torcedores locais.

Veja vídeo dos confrontos:

No final do jogo, os torcedores do Al-Masri voltaram a invadir o gramado e perseguiram alguns jogadores do Al Ahly, perante a impotência dos policiais presentes, explicou Mustafa.

Os torcedores do Al Ahli, mais conhecidos como Diabos Vermelhos, se chocaram com frequência com as forças de segurança egípcias nos protestos que sacudiram nos últimos meses a praça Tahrir do Cairo.