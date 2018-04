Ditaduras são alvo de Garzón O juiz Baltasar Garzón ganhou notoriedade com suas investigações sobre as ditaduras militares da Argentina e do Chile, nos anos 90. Em 1998, ele pediu a prisão do general Augusto Pinochet por crimes contra a humanidade e alegou que esses crimes não poderiam ser protegidos por leis de anistia. Sua tese era a de que o desaparecimento de pessoas poderia ser comparado a sequestros que ainda não foram concluídos. Em 2006, ele usou a mesma tese com desaparecidos do franquismo.