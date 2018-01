Dívida argentina dispara de US$ 4,9 bi para US$ 147,7 bi em 3 décadas Há pouco mais de 26 anos, cada argentino devia ao Exterior cerca de US$ 320. Na época, em 1975, a dívida externa da Argentina não passava de US$ 7,8 bilhões. Dois anos antes, em 1973, essa cifra era ainda menor (US$ 4,89 bilhões), mas, três anos depois, o general Jorge Videla, que se transformaria em um dois ditadores mais cruéis da década de 70 na América Latina, junto com Augusto Pinochet, assumia o comando do governo argentino com uma dívida externa de US$ 9,7 bilhões. Nesse ano (1976), o mundo experimentava a "era dos petrodólares" e os bancos internacionais ofereciam créditos fáceis e a taxas significativamente baixas. As empresas privadas argentinas eram estimuladas pelos militares a captar cada vez mais créditos internacionais. "Foi nesse período que começou o alto endividamento da Argentina", diz um relatório do Ministério de Economia em seu site na Internet. Em 1980, a economia mundial mostrou um giro e o mundo começava a enfrentar escassez de financiamentos. As taxas de juros dispararam mas, mesmo assim, a Argentina continuava a aumentar a sua dívida para enfrentar, já nessa época, problemas fiscais e comerciais. Nesse ano ainda, quando os militares começaram a converter a dívida externa das empresas privadas em dívida do Estado, o montante da dívida externa do país já era de US$ 27,2 bilhões. Três anos mais tarde, em 1983, a cifra pulava para US$ 45 bilhões. Naquele ano, quando os militares começavam a deixar o comando do país, cada argentino devia ao Exterior US$ 1,5 mil, ou quase cinco vezes mais do que oito anos antes. Entre 1976 e 1983, os militares conseguiram aumentar em 364% a divida externa argentina. De acordo com dados do Banco Mundial (Bird), os governos militares (Videla e Leopoldo Galtieri) usaram US$ 10 bilhões para adquirir armamentos e outros US$ 5 bilhões para cobrir parte da dívida de empresas privadas (US$ 5 bilhões). Entre as companhias que mais se beneficiaram na época estavam a Celulosa Argentina (US$ 1,5 bilhão), Pérez Companc (US$ 910 milhões), Acíndar (US$ 650 milhões), Alpargatas (US$ 470 milhões) e Techint (US$ 350 milhões). Esses dados se encontram no site do Ministério de Economia. Uma ano depois, em 1984, Raúl Alfonsín, atual presidente da União Cívica Radical (UCR), um dos partidos da atual coalizão que governa a Argentina, recebia o país com uma dívida de US 46,2 bilhões. Quatro anos depois, mesmo sem completar o seu governo, Alfonsín havia aumentando em 44% a dívida externa. Ao passar o governo às mãos de Carlos Menem, do Partido Justicialista, a Argentina contabilizava uma dívida externa de US$ 65,3 bilhões. Menem, empenhado em permanecer mais do que dez anos no governo, mais do que duplicou essa cifra. Ao convidar o atual ministro de Economia, Domingo Cavallo, para resolver o problema da hiperinflação, que engolia o salários dos argentinos, Menem não imaginava que o seu braço direito se transformaria alguns anos depois em um de seus piores inimigos políticos. Em abril de 1991, Cavallo lança o plano de conversibilidade, atrelando o peso ao dólar na paridade de 1 por 1, e, alguns meses depois iniciou a renegociação da dívida externa argentina. Cavallo consegue algumas vantagens, como a adiamento de datas de vencimentos e algumas reduções no montante, mas não consegue impedir a ampliação do endividamento do país. Quando deixa o governo, em 1996, a dívida da Argentina já era de US$ 109,76 bilhões. O então presidente Menem começa, então, a campanha para tentar um terceiro mandato e mais do que dobra o gasto público nos últimos três anos de seu governo. A sua tentativa fica frustrada e entrega a Argentina ao atual presidente Fernando de la Rúa com uma dívida de US$ 146,22 bilhões, ou 123% a mais em uma década de governo. Ao final do ano passado, quando De la Rúa completava um ano de governo, a Argentina devia 9% a mais, ou US$ 147,67 bilhões. Fazendo um cálculo grosseiro de dívida por habitante, cada argentino devia naquele mês US$ 3,8 mil, ou 12 vezes mais do que 26 anos antes. O atual volume da dívida externa argentina é superior, inclusive, à divida pública do México, que é de US$ 143 bilhões (US$ 78,63 bilhões de dívida externa e US$ 63,4 bilhões de dívida interna)