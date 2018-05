Divisão de poder 'não pode continuar', diz Mugabe O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, disse hoje durante uma conferência de seu partido que a problemática divisão de poderes no seu país "não pode ter permissão para continuar". "Nós concordamos em trabalhar juntos, como um compromisso para que pudéssemos fazer todo tipo de coisas, buscar a paz, a estabilidade política. Agora, alguns estão com má vontade", disse Mugabe a membros de seu partido, o ZANU-PF.