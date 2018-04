Divisão do Parlamento reduz chances de Cameron

Encurralado, o conservador aumentou o tom das críticas ao fenômeno Nick Clegg, líder do Partido Liberal. A virada no tom da campanha dos conservadores se tornou mais nítida nos dois últimos dias, quando Cameron repetiu as advertências sobre os riscos causados pela divisão do Parlamento. O tema se tornou central a nove dias das eleições, em especial depois que Clegg negou e depois a admitiu a possibilidade de formar um governo de coalizão com os trabalhistas após a votação, ainda que não sob a liderança do premier Gordon Brown.

Desde então, Cameron e seus assessores diretos se alternam em alertas contra a divisão do Parlamento, criticando a candidatura do liberal. Os conservadores vendem a imagem de que não são apenas uma alternativa aos trabalhistas, mas contra "o imobilismo". "Se tivermos um Parlamento permanentemente em suspenso, ou uma coalizão permanente, não teremos um governo forte, com autoridade e poder de decisão", disse Cameron.

Os alertas têm como objetivo neutralizar o crescimento da candidatura de Clegg, que vem minando as chances dos conservadores e aumentando a possibilidade de que Brown, que oscila entre o segundo e o terceiro lugares nas pesquisas, siga no poder. Um estudo divulgado ontem pelo instituto YouGov deu aos conservadores 33% dos votos, à frente dos trabalhistas, com 29%, e dos liberais, com 28%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.