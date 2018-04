Divisões dificultam acordo de paz Enquanto o presidente Barack Obama chegava ao Cairo, Egito, no dia 4, para insistir pela paz no Oriente Médio, militantes do Hamas na cidade de Qalqilya, Cisjordânia, travavam uma batalha contra forças da Autoridade Palestina na qual três homens foram mortos. A rádio de Israel relatava que colonos extremistas tinham enviado cartas a um general israelense ameaçando-o e à sua família, e comparando as forças que removem os postos avançados dos colonos aos conselhos judaicos que eram obrigados a colaborar com os nazistas. Não importam a seriedade e a inteligência empregadas por Obama ao pressionar Israel e os palestinos a estabelecer a paz, pois é provável que pouco seja realizado enquanto um outro problema não for abordado: as agudas e explosivas divisões, dentro de cada uma destas duas sociedades, entre aqueles favoráveis a um acordo e aqueles que se opõem ao mesmo. Conforme escreveu Yisrael Wolman, editor do jornal Yediot Ahronot: "Não sabemos se a iniciativa agressiva do novo governo americano será capaz de promover a perspectiva de paz na região, mas certamente nos levará a um confronto acirrado dentro de Israel." VITÓRIA DE TODOS Na verdade, tal confronto está sempre à flor da pele em ambas as sociedades, emergindo sempre que volta à pauta a concessão em nome da coexistência. Isso se deve ao fato de, apesar de Obama garantir que todos seriam beneficiados pela paz, a ideia de um resultado que possa ser considerado uma vitória de todos ser estranha para a mentalidade tribal. Nesta região, quando vencemos, o oponente perde. O presidente de Israel, Shimon Peres, foi chanceler em 1993, quando Israel e os palestinos chegaram aos Acordos de Oslo. Dois anos mais tarde, Peres disse a correspondentes internacionais que o desafio de fazer o acordo funcionar era aumentado pelo fato de apenas metade de cada país ter concordado em buscar a paz com a metade do outro país. Os Acordos de Oslo são considerados por ambos os lados um fracasso. Um número de pessoas às vezes maior, às vezes menor, apoia o acordo, definido em geral como solução de dois Estados. Mas seja qual for a proporção entre favoráveis e contrários, uma parcela substancial de cada sociedade desconfia tanto da outra a ponto de ser capaz de lutar contra o acordo. Há paralelos notáveis entre os radicais, de ambos os lados, que se opõem a um acordo de paz. Em geral eles são movidos pela crença numa lei superior àquela criada pelos poderes legislativos humanos; são excepcionalmente motivados; e muito bem organizados. PARALELO Há um outro paralelo. Tanto o sionismo quanto o nacionalismo palestino nasceram na luta contra o domínio estrangeiro. Os sionistas rebelaram-se contra os britânicos por meio da imigração clandestina e do assentamento, além do conflito armado. Os palestinos, é claro, lutam contra os ocupantes israelenses. Um dos resultados é que entre os heróis de ambos os lados encontramos violentos foras da lei que enfrentaram o poder. Os colonos da Cisjordânia têm algo em comum com os colonos sionistas de cem anos atrás. Eles criam fatos concretos no território, apesar da oposição das autoridades oficiais. Entre os palestinos, o problema é pior. O Hamas teve notável ascensão na sua popularidade e poder, enquanto o poder dos partidos religiosos israelenses se manteve relativamente constante. Ainda assim, por causa do sistema político de Israel, o poder da direita religiosa é desproporcional, como se pode ver no governo atual. "Historicamente, eles agem como se seu peso político fosse maior do que de fato é", comentou Gerald Steinberg, presidente do departamento de ciência política da Universidade Bar Ilan. "E ao ameaçar e fazer uso da violência, uma pequena porcentagem dos colonos ganha um poder desproporcional a seu poder de representação da sociedade." Para Steinberg, houve uma desilusão cada vez maior em Israel em relação ao processo de paz. Ele atribuiu o fato a uma preocupação pragmática, e não à ideologia. Segundo ele, os israelenses temem que os palestinos não sejam capazes de honrar um acordo por causa de suas disputas internas e do poder do Hamas. Os palestinos apontam, como prova da falta de seriedade israelense sobre a solução de dois Estados, para 40 anos de construção de assentamentos e operações militares. Enquanto isso, eles estão mais divididos do que nunca. Não se trata apenas da divisão entre o Hamas em Gaza e o Fatah na Cisjordânia. No próprio Fatah, as divisões são profundas. Um grupo de rabinos de extrema direita pediu aos soldados que desafiem qualquer ordem de despejo de colonos de postos avançados. Eles classificaram tais remoções de "um ato que vai aprofundar a cisão entre o povo e o Exército". Se Obama conseguir afinal aquilo que deseja, com um Estado palestino instalado nas áreas onde moram os colonos, a cisão pode se transformar num rompimento de relações. *Ethan Bronner é escritor