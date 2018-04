Divisões sectárias, étnicas e ideológicas travam oposição síria

É REPÓRTER DO NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

A ausência de uma liderança coesa no campo da oposição da Síria dificulta a ação de países árabes e ocidentais que tentam derrubar o regime de Damasco. Quase um ano depois do início da revolta síria, a aliança que pretende fazer frente ao ditador Bashar Assad continua a ser uma união irascível de grupos políticos, exilados, organizadores de movimentos locais e militantes armados. Há divisões profundas do ponto de vista ideológico, étnico e sectário, e as facções não conseguem nem chegar a um acordo sobre princípios ou estratégias para derrubar o governo.

A necessidade de criar uma oposição unida foi o foco das intensas discussões na reunião inaugural dos "Amigos da Síria", ocorrida ontem na Tunísia. O apoio a um movimento aparentemente unido, possivelmente sob a égide de uma aliança no exílio chamada Conselho Nacional Sírio (CNS), é um tema que ronda os bastidores do encontro.

As divisões e limitações do CNS, porém, ficaram bem à mostra na semana passada, quando o comitê executivo de dez membros se reuniu no Hotel Four Seasons em Doha, no Catar. O Conselho tem se mostrado vagaroso em questões cruciais como, por exemplo, reconhecer que o idealizado movimento de revolta não violento se transformou numa insurreição armada.

Além de representar apenas cerca de 70% de uma série de grupos de oposição a Assad, o CNS ainda precisa resolver com seriedade o problema de unir-se a alianças internas cada vez mais independentes em Homs e outras cidades sírias apanhadas numa batalha desigual pela sobrevivência. "Eles estão em luta constante, o que retardou qualquer coisa produtiva e um trabalho efetivo que tinha de ser feito em prol da revolução", disse Rima Fleiham, que se arrastou por cercas de arame farpado, fugindo da Síria para a Jordânia em setembro para escapar da prisão.

Ela representava os Comitês de Coordenação Local da Síria, uma aliança de ativistas dentro do Conselho até que, frustrada, abandonou o CNS. "Eles brigam mais do que trabalham", disse ela. "As pessoas perguntam por que não conseguiram nenhum reconhecimento internacional, por que nenhuma ajuda está chegando, por que ainda estamos sendo bombardeados? Mesmo numa comparação com a Líbia, onde os combates entre milícias rivais e a incapacidade do Conselho de Transição Nacional (CNT) de exercer alguma autoridade criaram uma grande confusão após a bem-sucedida revolta no país, a oposição da Síria mostra-se um grupo muito disperso."

Bem antes de a Otan intervir na Líbia, grupos hostis ao ditador Muamar Kadafi conseguiram controlar grande parte do território no leste da Líbia, tomado após a queda de Benghazi. Um foco unido na rebelião derrotou as divergências políticas abertas por um certo tempo.

Os EUA e outros governos ocidentais também estão cautelosos com o papel duvidoso dos islâmicos na Síria. A Irmandade Muçulmana e outros grupos islâmicos organizados foram muito mais esmagados na Síria do que no Egito e seus líderes são menos conhecidos. Alguns diplomatas temem que os islâmicos da Síria possam tomar o poder em meio à agitação, impondo um programa que pode se chocar com os objetivos do Ocidente. Essa pode ser a razão pela qual os EUA esperam que o Conselho Nacional Sírio supere as suas divisões e limitações.

A secretária de Estado Hillary Clinton numa entrevista coletiva em Londres, deu um passo a mais na direção de um reconhecimento do Conselho por Washington. "Eles terão de se sentar à mesa como representantes do povo sírio", disse ela. "Achamos importante que os sírios sejam representados. E a opinião de consenso da Liga Árabe e de todos os que estão trabalhando e planejando a conferência é a de que o CNS é um representante confiável."