Divorciada de príncipe, Sarah Ferguson lança marca Sarah Ferguson, ex-mulher do príncipe Andrew, da Inglaterra, quer repetir o sucesso dos alimentos naturais fabricados pelo príncipe Charles, seu ex-cunhado, lançando sua própria linha de artigos para o lar. "Entro no ramo do estilo de vida, dos artigos de linho, dos talheres", disse a duquesa de York, de 47 anos, em entrevista que será publicada em março pela revista Good Housekeeping. A duquesa, divorciada do príncipe Andrew, contatou especialistas para lançar seus produtos, como fez o príncipe de Gales com sua marca Duchy Originals. "Estamos desenvolvendo uma marca baseada no brasão da família da minha mãe", afirmou Sarah. Sua mãe, Susan, era neta do oitavo visconde Powerscourt, do condado de Wicklow, na Irlanda. A duquesa afirmou que seus produtos não serão comercializados no Reino Unido por conta de um acordo feito com a Família Real para que ela pudesse trabalhar. Após o trato, Sarah então atuou como porta-voz nos Estados Unidos da organização Vigilantes do Pesos, que ajuda pessoas a emagrecer. Questionada pela Good Housekeeping sobre por que se divorciou de Andrew apesar do bom relacionamento entre ambos, a duquesa disse que foi porque ela não podia trabalhar. "Foi por isso que nos divorciamos. Como membro da Família Real, não me era permitido trabalhar, e eu precisava", ressaltou. "Nós nos divorciamos", acrescentou, "para que eu pudesse ser uma pessoa livre. Com Andrew, eu optei pela amizade, não pelo dinheiro ou por uma casa. Eu trabalho nos Estados Unidos como Sarah Ferguson, não como duquesa de York".