Divulgada lista dos indicados ao Globo de Ouro

Os indicados para a categoria de melhor filme, musical ou comédia, são "Alice no País das Maravilhas", "Burlesque", Minhas Mães e Meu Pais ("The Kids Are All Right"), o conto de ação "Red" e o thriller romântico "O Turista" ("The Tourist").

"A Rede Social" e "O Vencedor" conseguiram seis indicações cada. Dentre os indicados por "A Rede Social" está Jesse Eisenberg como melhor ator dramático, Andrew Garfield como ator coadjuvante e David Fincher para o prêmio de melhor diretor. "O Vencedor" conquistou quatro indicações para atuação, sendo melhor ator para Mark Wahlberg e ator coadjuvante para Christian Bale, Amy Adams e Melissa Leo. O diretor David O. Russel concorre ao prêmio de direção.

Johnny Depp conseguiu duas indicações como melhor ator de musical ou comédia por "Alice no País das Maravilhas" e "O Turista". Na categoria melhor atriz dramática concorrem Halle Berry com o filme "Frankie and Alice", Nicole Kidman por sua atuação em "Rabbit Hole", Jennifer Lawrence por "Inverno da Alma" ("Winter''s Bone"), Natalie Portman por "Black Swan" e Michelle Williams for "Blue Valentine". As informações são da Associated Press.