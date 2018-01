Divulgada transcrição de discurso de Martin Luther King Um discurso proferido por Martin Luther King em 1965, exortando os negros da cidade de Selma, no Alabama, a não usar de violência ao reagir às agressões foi recuperada a partir da transcrição de uma gravação feita na época do FBI, e vem a público pela primeira vez. King estava em Selma para participar de uma campanha de alistamento eleitoral para os negros. Até o ano passado, a transcrição da fita do FBI estava nas mãos de um ex-informante da polícia do Alabama, que queria US$ 1 milhão pelo texto. O biógrafo de King, Taylor Branch, convenceu o homem de que o material pertencia ao domínio público. ?Esta não é retórica de televisão. Ele se dirigia ao pessoal de base?, disse Josh Gottheimer, organizador da antologia ?Ripples of Hope?, que trará o discurso, pela primeira vez, na íntegra. ?Eles tentarão provocar violência, porque estão acuados?, disse King. Os negros que tentavam tirar título de eleitor eram mantidos por horas em filas, num processo irritante que se tornou violento com o espancamento de uma mulher negra. ?A maneira de mudar essas coisas (...) de asfaltar esta rua e as outras ruas onde vivem negros, a maneira de vocês conseguirem melhores salários, melhoras casas, é participar de uma luta vigorosa e não-violenta para chegarmos às urnas?, dizia o líder dos direitos civis.