Divulgadas novas fotos do atentado de 11 de setembro

O NIST coletou as imagens como parte de sua investigação sobre os ataques terroristas.

A ABC disse ter recebido 2.779 fotos em nove CDs. Muitas das imagens, tiradas por helicópteros da polícia, os únicos fotógrafos permitidos no espaço aéreo da cidade no dia do ataque, nunca foram divulgadas antes. Doze dessas fotos estão do site da ABC. Uma delas mostra um close dos andares superiores das torres incendiadas. Em outras, vê-se o colapso em meio a uma espessa fumaça e escombros.

Fumaça e cinzas tomam área ao redor do World Trade Center. Foto:AP/ABC News