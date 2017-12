Divulgado novo vídeo de refém britânica no Iraque A diretora do grupo humanitário Care International, seqüestrada no Iraque, pede que a Grã-Bretanha retire suas tropas do país e que a ONG feche seus escritórios iraquianos, em novo vídeo divulgado pela TV Al-Jazira. Margaret Hassan, parecendo assustada e exausta, também pediu que as iraquianas presas sejam libertadas. "Por favor, não tragam os soldados para Bagdá... Por favor, além disso, por favor soltem as mulheres das prisões", diz Hassan, que tem cidadania britânica e iraquiana. O vídeo mostra a diretora da Care lutando para conter as lágrimas. Nesta gravação ela veste uma camiseta preta; num vídeo divulgado anteriormente, estava de branco. Nenhum grupo reivindicou a captura de Hassan.