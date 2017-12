Divulgado vídeo de duas novas decapitações no Iraque Um website islâmico divulgou um videoteipe que mostra terroristas ligados ao jordaniano Abu Musab al-Zarqawi decapitando dois supostos agentes secretos iraquianos. A gravação de 10 minutos mostra dois homens - Fadhel Ibrahim e Firas Imeil - que se identificam como agentes da Inteligência Nacional Iraquiana e dizem ter sido capturados na rua Haifa, em Bagdá, no dia 28 de setembro. Em cenas separadas, a gravação mostra quatro homens mascarados em pé atrás de Ibrahim e, depois, de Imeil. Os reféns são descritos como "criminosos" e os militantes fazem referência às recentes operações militares em Samarra. "É uma desgraça que tal criminoso seja considerado um membro de nossa nação", diz um dos terroristas antes que dois outros agarrem Ibrahim enquanto um terceiro remove a cabeça da vítima com uma faca. Imeil também aparece sendo assassinado da mesma forma.