Divulgados documentos do serviço militar de Bush O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou os registros dos soldos pagos ao presidente George W. Bush quando ele prestava serviço militar na Guarda Nacional do Alabama, em 1972. Segundo o Departamento, a alegação anterior, de que os papéis tinha sido destruídos, deveu-se a uma ?negligência inadvertida?. Os registros divulgados cobrem o período de julho a setembro de 1972. A liberação ocorre poucos dias antes do início da convenção do Partido democrata, na qual o maior partido de oposição a Bush lançará a candidatura do senador John Kerry à presidência. Democratas vêm buscando contrastar a ficha militar de Bush, que serviu na Guarda Nacional, com a de Kerry, que lutou e foi condecorado no Vietnã.