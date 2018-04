DNA definirá se britânico de 13 anos é pai de bebê Um teste de DNA será realizado para determinar se um garoto britânico de 13 anos é realmente o pai de uma bebê nascida recentemente, afirmou hoje um porta-voz do garoto. O teste será feito depois de o tabloide dominical News of the World ter relatado que outros adolescentes afirmam ser o pai da criança. De acordo com o porta-voz, os pais de Alfie disseram que testes devem ser feitos "o mais rápido possível". "Ele obviamente acredita que é o pai. Mas acho que, tendo lido o jornal News of the World ontem, é prudente fazer um teste de DNA", afirmou o porta-voz. A namorada do garoto, de 15 anos, deu à luz uma menina no começo deste mês em Eastbourne, na Inglaterra. O casal virou manchete na Grã-Bretanha quando Alfie saiu na semana passada na capa do jornal The Sun com a bebê. A Câmara dos Vereadores da cidade onde o casal de namorados vive afirmou que lhes oferecerá apoio e que eles continuarão sendo monitorados por assistentes sociais, que determinarão que tipo de ajuda eles podem precisar.