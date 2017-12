DNA pode confirmar onde estão os restos de Colombo Dois professores espanhóis querem utilizar a tecnologia do DNA para solucionar uma antiga questão: onde estão sepultados os restos mortais de Cristóvão Colombo? Tal honra é disputada atualmente pelas cidades de Sevilha (Espanha) e Santo Domingo (República Dominicana). Durante mais de 100 anos, o tema vem sendo objeto de debate e a única forma de se chegar à verdade é através da comparação de amostras de DNA, disse Marcial Castro, professor de História. Usando tal tecnologia, Castro quer retirar tecidos dos ossos que descansam nas criptas de Sevilha e Santo Domingo para compará-los com um teste dos restos de Hernando Colombo, filho bastardo do descobridor. Segundo Castro, os restos de Hernando Colombo, que descansam na catedral de Sevilha, junto aos ossos considerados pela Espanha como de seu herói, são os únicos que já foram submetidos a testes de autenticidade e os únicos disponíveis de alguém relacionado a Colombo. Em Santo Domingo, descansam o que as autoridades dominicanas consideram os restos autênticos de Cristóvão Colombo, em uma cripta dentro do monumento Farol de Colombo. Castro, além de professor, é especialista em genealogia e já publicou várias obras sobre personagens históricos. Ele empreende sua investigação ao lado de Sergio Alagarrada, professor de Biologia. De acordo com Castro, o governo regional andaluz aceitou mediar e pedir às autoridades eclesiásticas de Sevilha para abrirem a tumba de Colombo. Entretanto, ainda não está certo se a Igreja católica da Espanha permitirá a retirada de amostras ou se o governo dominicano deixará que peritos abram a cripta para recolher exemplos de DNA no Farol de Colombo.