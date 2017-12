DNA vai identificar três vítimas do Titanic Pesquisadores canadenses vão pôr fim a um dos mistérios do Titanic. Corpos de 3 dos 43 passageiros - entre eles um menino de 2 anos - não-identificados e sepultados na Nova Escócia serão exumados e submetidos a exames de DNA. O projeto teve início há dois anos, quando uma família quis colocar uma lápide numa das tumbas e foi impedida. Agora, eles vão fazer testes para saber se a vítima é mesmo um parente. O Titanic afundou no Atlântico Norte em abril de 1912.