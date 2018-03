Do Líbano, Hezbollah ataca Israel; dois feridos Militantes do movimento Hezbollah no sul do Líbano alvejaram com baterias antiaéreas o norte de Israel, ferindo duas pessoas, disse nesta terça-feira o exército israelense. Segundo os militares, uma pessoa sofreu ferimentos graves e a outra, leves quando as bombas atingiram a cidade israelense de Shlomi, onde os ataques também causaram danos materiais. A guerrilha libanesa do Hezbollah costuma responder aos vôos militares israelenses sobre a região com fogo de baterias atiaéreas. Um comunicado do Hezbollah divulgado em Beirute disse que a unidade de defesa aérea do grupo lançou três ataques antiaéreos à 1h00 desta madrugada contra ?aviões israelenses que violaram a soberania libanesa?. O comando militar israelense não comentou de imediato a acusação de que seus aviões teriam sobrevoado a área.