Do total de mortes por fumo, as mulheres já são 39% De todas as mortes atribuídas ao vício de fumar, 39% são de mulheres - um propporção que vem crescendo continuamente desde 1965. Mesmo assim, aumentou o número das adolescentes que fumam, e o aumento das campanhas de promoção da indústria do tabaco ameaça neutralizar os progressos recentes na luta contra o cigarro, afirmou o secretário da Saúde dos EUA, David Satcher, em um informe divulgado hoje. "Estamos perdendo prematuramente um número muito grande de mães e filhas em conseqüência do cigarro", acrescenta o secretário de Serviços Sociais Tommy Thompson, na abertura do informe. O governo federal dos EUA intensificou sua luta contra o tabagismo entre as mulheres. O relatório cita como exemplo de combate eficaz um programa da Califórnia que reduziu a incidência de câncer pulmonar entre as mulheres apesar de seu crescimento em outras regiões do país e outro da Flórida, que reduziu em 40% o índice de tabagismo entre as estudantes secundárias em apenas dois anos. O tabagismo é a principal causa de mortes evitáveis e ceifa mais de 400.000 vidas por ano, diz o governo federal. O vício já matou quase 3 milhões de mulheres desde que a secretaria (ministério) da Saúde investigou pela última vez o tabagismo entre as mulheres em 1980, diz o novo informe. O cigarro pode reduzir a vida das mulheres em uma média de 14 anos, e sua conseqüência mais devastadora é o câncer de pulmão. Esse tipo de câncer era pouco freqüente nas representantes do sexo femininno e agora é o que causa maior número de vítimas entre elas, com 27.000 mortes a mais, por ano, do que o câncer de mama. O tabagismo também causa muitas outras variações de câncer, doenças cardíacas e outras deficiências pulmonares tanto nas mulheres como nos homens. Mas as mulheres enfrentam riscos adicionais únicos, afirma a secretaria da Saúde: perigosos coágulos sanguíneos nas que usam anticoncepcionais, irregularidades menstruais e menopausa antecipada, infertilidade, osteoporose e câncer cervical. A tudo isto se acrescentam os perigos do cigarro durante a gravidez. Uma entre cada cinco mulheres fumam - uma porcentagem que não teve grande variação na última década. Em uma pesquisa feita no ano passado, 30% das estudantes secundárias disseram ter fumado no mês anterior à consulta, diz o informe. Os estudos revelam que os anúncios de cigarro influem na decisão do público de fumar. E as indústrias do tabaco focalizaram sua publicidade particularmente nas mulheres.