Doações a vítimas de tremor no Irã já são US$ 6 mi Dezenas de países doaram até agora um total de US$ 6 milhões para a agência da ONU encarregada da ajuda humanitária às vítimas do terremoto que arrasou a cidade de Bam, no Irã, incluindo US$ 2,7 milhões da União Européia, US$ 1,4 milhão da Austrália e US$ 770 mil do Japão. Outros 30 países enviaram ajuda diretamente ao Irã, entre eles os Estados Unidos. No domingo, um cargueiro com ajuda enviada pelos EUA foi o primeiro avião americano a desembarcar no Irã desde o rompimento de relações diplomáticas entre Washington e Teerã, em 1980. Funcionários da ONU afirmaram que será necessária uma ajuda financeira muito maior para atender as necessidades das vítimas, e que uma grande campanha será lançada para buscar novas doações.