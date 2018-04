Doações eleitorais sob suspeita crescem nos EUA

Detalhes da Comissão Federal Eleitoral revelados esta semana a respeito dos milhões de dólares destinados a grupos políticos nos EUA mostram um cenário curioso: cresceu no país não só a escala das doações feitas por corporações e sindicatos, mas também o sigilo que envolve os chamados "Super-PACs" - empresas de arrecadação que tentam definir a corrida presidencial. Republicanos são os mais beneficiados com a mudança.

Esse dinheiro é doado em parte por empresas realmente estabelecidas, como a Alpha Natural Resources, uma das maiores mineradoras de carvão dos EUA, que apoia o grupo de arrecadação American Crossroads, de tendência republicana. Mas há grupos ligados aos democratas, como o poderoso Sindicato Internacional dos Empregados em Serviços.

Alguns cheques foram remetidos por fontes desconhecidas. Uma contribuição de US$ 250 mil para um super-PAC pró-Mitt Romney, por exemplo, foi enviada por uma companhia que deu apenas a caixa postal como sede.

Na guerra por recursos de campanha, o presidente Barack Obama continua bem na frente de todos os candidatos que disputam as primárias republicanas. Mas cresce cada vez mais a importância de grupos que não têm autorização legal para trabalhar com as campanhas. Segundo documentos da Comissão Federal Eleitoral revelados esta semana, a maior parte desses recursos se destina a grupos independentes que apoiam os republicanos.

Dessa forma, as organizações do Partido Republicano terão uma enorme vantagem em relação a grupos democratas equivalentes na primeira fase da campanha de 2012 pela Casa Branca. Essas doações foram permitidas pela decisão concedida ao grupo Cidadãos Unidos pela Suprema Corte, em 2010, e por determinações posteriores, que abriram a possibilidade de empresas e sindicatos fazerem contribuições ilimitadas a comitês políticos. Além disso, a nova interpretação da lei admite fundir esses recursos às contribuições igualmente ilimitadas de indivíduos.

As contribuições já permitem que a elite dos doadores republicanos, cada vez mais favoráveis a Romney, controle até certo ponto o processo de indicação do candidato pelo partido. Muitos dos principais doadores enviaram seus cheques para o grupo Restaure nosso Futuro, que apoia Romney, e conduzem uma campanha publicitária para neutralizar os rivais republicanos de Romney. Enquanto isso, o próprio candidato tem dificuldade em conquistar a arredia base conservadora do partido. / NYT, TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA