Doações para fundo já ultrapassam US$ 60 milhões As doações feitas ao fundo "11 de Setembro" (September 11th Fund), criado pela United Way e New York Community Trust para ajudar as famílias e as vítimas do ataque terrorista ocorrido na terça-feira, ultrapassaram os US$ 60 milhões em apenas três dias, informou neste sábado a PR Newswire Latin America Coral Gables, de Miami. As duas empresas trabalham atualmente com várias agências de serviços de emergência para avaliar onde os recursos são mais necessários e como os serviços de ajuda serão fornecidos. Pela Internet foram feitas mais de 12 mil doações, totalizando mais de US$ 1,4 milhão. Todas as contribuições financeiras, incluindo aquelas de fora dos Estados Unidos, podem ser feitas on line pelo site http://www.uwnyc.org ou http://www.september11fund.com