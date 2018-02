Dobra o número de mortes por ecstasy na Inglaterra O número de mortes relacionadas ao uso de ecstasy dobrou na Inglaterra e no País de Gales no ano passado. Segundo um porta-voz do hospital londrino St. George, que pediu anonimato e que teve acesso a um relatório oficial sobre o assunto, mais de 40 pessoas morreram em decorrência do ecstasy em 2001, duas vezes mais que as 20 mortes registradas pelo mesmo motivo em 2000. A fonte culpou a queda do preço e fórmulas mais fortes da droga pelo aumento das mortes. ?O ecstasy ficou mais barato e acessível e é usado de forma recreativa em pistas de dança por pessoas que normalmente não o utilizariam", disse o porta-voz, alertando para o uso de pílulas cada vez mais fortes pelos jovens, incluindo uma versão chamada PMA, que utiliza uma nova fórmula de anfetamina.