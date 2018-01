Documento mostra que FBI presenciou interrogatório agressivo Agentes do FBI presenciaram interrogatórios "agressivos" de detidos na Base de Guantánamo em 2002, é o que consta em documentos do FBI obtidos pela Associated Press e pela União de Liberdade Civil dos EUA. Em uma carta, alto funcionário do Departamento de Justiça sugere que o Pentágono não havia adotado medida alguma depois que o FBI apresentou queixas sobre quatro casos de violência contra prisioneiros de Guantánamo. Thomas Harrington, que encabeçou uma equipe de investigação do FBI em Guantánamo, disse que funcionários do FBI enviaram memorandos a importantes advogados do Departamento de Defesa em janeiro de 2003 denunciando uma série de abusos contra prisioneiros. Ao que parece, nada foi feito para corrigir a situação.