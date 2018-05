Documento revela sinal de caixa 2 em partido de Sarkozy

O documento é mais uma de uma lista de denúncias de caixa 2 contra a União por um Movimento Popular (UMP), o partido do ex-presidente Jacques Chirac e do atual mandatário, Nicolas Sarkozy. Segundo o telegrama, divulgado ontem pelo jornal espanhol El País, pelo menos 30 milhões de euros teriam sido desviados do BEAC, conforme informações obtidas pela Embaixada dos EUA em Camarões.

Além de Bongo, morto em junho de 2009, seu filho, Ali, teria sido beneficiado pelas manobras financeiras, que teriam passado pelo banco francês Société Générale. "Os dirigentes do Gabão utilizaram os fundos desviados para seu enriquecimento pessoal e, seguindo instruções de Bongo, enviaram uma parte do dinheiro a partidos políticos franceses", diz o texto.

Ontem, o Partido Socialista (PS) reagiu, afirmando "não se sentir implicado" pela denúncia. Já o porta-voz da UMP, Dominique Paillé, definiu as informações como "totalmente fantasiosas". O governo de Sarkozy disse que não se pronunciaria sobre as denúncias. A família Bongo afirmou não ter cometido irregularidades. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.