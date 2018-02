Documentos detalham duas décadas de programa nuclear coreano-EUA Os Estados Unidos afirmaram neste sábado que os documentos entregues pela Coréia do Norte que detalham seu programa de enriquecimento de plutônio para fabricação de armas datam de 1986 e representam um "primeiro grande passo" para obter uma declaração integral das atividades nucleares do país. Em um comunicado com detalhes dos documentos entregues na quinta-feira, o Departamento de Estado disse que as 18 mil páginas cobrem três campanhas de reprocessamento pelos norte-coreanos. "Os Estados Unidos e as outras partes (envolvidas na negociação) continuam a pressionar (a Coréia do Norte) para que cumpra seu compromisso de declaração", disse em comunicado, referindo-se ao fato de Pyongyang não ter cumprido o compromisso assumido no final do ano passado de produzir uma declaração completa de suas atividades nucleares. (Reportagem de Sue Pleming)