Doença misteriosa mata 23 pessoas na Guiné

"Uma doença febril, cujos primeiros indícios foram relatados em 9 de fevereiro, já custou pelo menos 23 vidas, incluindo a do diretor e de três funcionários do Hospital Distrital de Macenta, totalizando 36 casos até o momento", disse Sakoba Keita, um médico do setor de prevenção do Ministério da Saúde do país. O porta-voz informou ainda que o distrito administrativo de Gueckedou é o mais afetado, com 19 casos relatados, sendo 13 mortos.

O número total de mortos pode subir ainda mais, uma vez que cerca de 30 corpos foram enviados para serem analisados na França e outras amostras serão examinada em Dakar, na capital do Senegal.

Os sintomas da enfermidade são febre, diarreia, vômitos e sangramento. Médicos especialistas foram enviados para a região mais afetada para identificar a doença, cujos sintomas são semelhantes aos causados pela Febre de Lassa, Febre Amarela e pelo vírus Ebola. Fonte: Associated Press.