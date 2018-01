Doença pode levar Banzer à renúncia O presidente boliviano Hugo Banzer informou que se encontra em bom estado de saúde, e que retornará a seu país assim que os médicos do hospital militar Walter Reed - onde se encontra internado para o tratamento de um câncer - o autorizarem. Em entrevista a uma rede de televisão boliviana, Banzer disse que entrega seu destino a Deus com "resignação", embora os médicos lhe tenham dado muitas "esperanças" de vencer a enfermidade. Banzer, um fumante inveterado de 75 anos, sofre de câncer no pulmão esquerdo, que já se alastrou para o fígado. Fontes de seu governo consideram seu estado de saúde como "grave", e já admitem que o atual presidente poderá renunciar. Em sua primeira entrevista à imprensa desde a internação no hospital americano, Banzer também pareceu abrir as portas para a eventualidade de ter que deixar o cargo - o que resultaria na posse do vice-presidente Jorge Quiroga, de 41 anos.