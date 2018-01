Doença semelhante à pólio é um mistério na Califórnia

O jornal Los Angeles Times reportou que autoridades de saúde pública do estado estão investigando a doença desde que um médico requisitou um teste de pólio para uma criança com paralisia severa em 2012. Desde então, casos similares foram esporadicamente registrados na Califórnia.

A Doutora Carol Glaser, líder de uma equipe do Departamento de Saúde Pública da Califórnia responsável por investigar a doença, disse que o pedido de teste para pólio é "preocupante", uma vez que a doença foi erradicada nos EUA e a criança não viajou para o exterior.

Em alguns casos, os sintomas apareceram após problemas respiratórios. Glasser afirmou que um vírus normalmente associado a doenças respiratórias, mas que também possui ligações com doenças parecidas à pólio, foi detectado em dois dos pacientes.

O Doutor Keith Van Haren, neurologista pediátrico que trabalhou com a equipe de Glasser, irá apresentar o caso de cinco das crianças no encontro anual da Academia Americana de Neurologia. Ele disse que todos os pacientes tiveram paralisia em um ou mais braços ou pernas, com paralisia total em dois dias. Nenhum dos pacientes recuperou as funções depois de seis meses.

"Nós sabemos definitivamente que isso não é pólio", disse. Van Haren informou estar ciente de cerca de 20 casos. Glaser apelou que os médicos reportem os novos casos de paralisia aguda para que os investidores possam identificar a possível causa. Fonte: Associated Press.