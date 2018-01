Doente terminal inicia batalha judicial pela eutanásia Uma paciente em estado terminal entrou com um processo junto à Suprema Corte britânica nesta segunda-feira na tentativa de proteger seu marido, se ele a ajudar a cometer suicídio. Diane Pretty, de 42 anos, cujo mal - a doença degenerativa do neurônio motor, ou ALS - foi diagnosticado em 1999, iniciou uma batalha histórica junto à Suprema Corte, acusando o governo de sujeitá-la a um tratamento desumano e degradante, desrespeitando a lei de direitos humanos britânica. Devido à sua doença degenerativa incurável, que causa progressiva incapacidade motora, as condições de saúde de Diane se deterioraram a ponto de ela perder totalmente o controle de suas funções físicas. Foi o que explicou seu marido, Brian Pretty, a um programa da cadeia de rádio BBC. "Ela não consegue andar, nem usar as mãos ou braços, e sua fala é muito limitada", disse ele. "A forma mais simples de descrever o que está acontecendo é que ela virou um bebê, porém com o conhecimento e a capacidade de pensar de um adulto". Brian e Diane estão casados há 25 anos e têm dois filhos - de 25 e 22 anos - que apóiam a posição do casal. As condições físicas de Diane não lhe permitem tirar a própria vida sem o auxílio de alguém. O Diretor da Promotoria Pública, David Calvert-Smith, disse à paciente na semana passada que não poderia garantir que seu marido não seria processado, sob a Lei do Suicídio de 1961, se ajudasse a mulher a tirar a própria vida. A Lei do Suicídio de 1961 discriminou os suicídios e tentativas de suicídio, mas continua punindo quem ajudar ou encorajar o suicida. O grupo de direitos civis Liberdade apóia a posição de Diane e diz que a lei britânica - que incorpora boa parte da Convenção Européia de Direitos Humanos - pode ajudar o casal porque há um item contra a tortura e o tratamento desumano ou degradante.