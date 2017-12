Dois acidentes aéreos matam ao menos cinco na Rússia Pelo menos cinco pessoas morreram em dois acidentes aéreos ocorridos nesta sábado na Rússia, informou o Ministério de Situações de Emergências. O primeiro acidente ocorreu na região de Leningrado, onde a explosão de um avião Yak-52 causou a morte de três pessoas, informou o serviço de imprensa do ministério à agência oficial Itar-Tass. A fonte informou que o acidente ocorreu perto da localidade de Nizhniye Oselki e ainda não se sabe se o avião explodiu no ar ou ao se chocar contra a terra. Outras duas pessoas morreram em conseqüência da queda de um pequeno helicóptero privado num campo do distrito de Voskresenski, na região de Moscou, acrescentaram as fontes.