Dois acidentes em minas de carvão matam 20 e ferem 55 na China Pelo menos 20 pessoas morreram e 55 ficaram feridas em dois acidentes em minas carvoeiras neste fim de semana na China, informou hoje a agência oficial chinesa "Xinhua". O mais grave dos acidentes aconteceu no sábado na mina de Linjiazhuang, na cidade de Jinzhong, na província de Shanxi (norte do país), onde uma explosão de gás surpreendeu aos 64 mineiros que trabalhavam no interior da instalação. Das pessoas que trabalhavam no local, seis conseguiram sair sozinhas após a explosão, enquanto uma sétima foi resgatada onze horas depois, com uma grave intoxicação por inalação de monóxido de carbono. O acidente é um dos mais graves ocorridos este ano no setor mineiro chinês, onde morrem anualmente cerca de oito mil trabalhadores. No segundo acidente, 18 pessoas ficaram feridas na inundação de uma mina na província sulina chinesa de Guizhou. O acidente ocorreu no poço Pianpoyuan do distrito de Ziyun, habitado pelas minorias étnicas dos Miao e dos Buyi. Essa região e outras do sul da China foram atingidas por fortes chuvas torrenciais durante a semana, por causa da passagem dos tufões Ewiniar e Bílis, que causaram pelo menos 115 mortos.