Dois adolescentes planejavam uma carnificina na escola Dois adolescentes foram acusados, hoje, de planejar o assassinato de mais de 20 colegas, na escola em que estudavam ? a Vidor High School, extremo sul do Texas. Um rapaz de 16 anos e uma moça, da mesma idade, estão em centros de detenção juvenis. As autoridades disseram que o plano foi descoberto em 10 de novembro, dois dias antes de os jovens executarem os assassinatos dos colegas de segundo grau e quatro administradores do colégio. Eles foram presos imediatamente e três outros, expulsos ? esses três não responderão a processo, segundo o promotor Krispen Walker. As autoridades não revelaram detalhes de como o plano foi descoberto ou de como os outros três estudantes estavam envolvidos, assim também como o nome dos adolescentes.