Dois alunos morrem baleados em universidade dos EUA Tiros disparados na Universidade de Central Arkansas deixaram dois estudantes mortos e uma terceira pessoa ferida, informaram autoridades hoje. O episódio ocorreu ontem à noite, perto do dormitório masculino da universidade. Testemunhas afirmam que ouviram até cinco tiros. Um homem morreu no local e outro, no hospital. Um terceiro homem, que não é aluno, foi tratado e liberado pelos médicos, informou uma porta-voz policial. A polícia ainda não tinha explicação para o incidente. Segundo a porta-voz, os policiais acreditam que havia quatro envolvidos nos crimes, porém nenhum mandado de prisão havia sido expedido. A funcionária informou que o local agora está aparentemente seguro. A universidade, com 12.500 alunos, cancelou as aulas de hoje. A instituição fica em Conway, pacata cidade 42 quilômetros ao norte de Little Rock. Vinte minutos após os tiros, os estudantes foram avisados por e-mail e telefone para que ficassem em seus dormitórios, com as portas trancadas. O episódio de ontem é o segundo com armas de fogo em uma universidade do Arkansas neste ano. Em 27 de fevereiro, um homem foi ferido a tiros na Universidade de Arkansas, em Little Rock. Dois suspeitos foram acusados no caso, e a vítima sobreviveu.