Dois americanos condenados por tentar ajudar o Taleban Dois americanos islâmicos que tentaram se unir ao Taleban foram condenados a 18 manos de prisão, durante uma audiência na qual acusaram o presidente George W. Bush de fazer ?diplomacia com mísseis?. Patrice Lumumba Ford, de 32 anos, e Jeffrey Leon Battle, de 33, já haviam se declarado culpados, em outubro, de conspirar para fazer guerra contra os Estados Unidos. Ambos disseram que, ao tentar chegar ao Afeganistão, estavam cumprindo com o dever islâmico de defender outros muçulmanos. Battle, um ex-reservista do Exército, cantou uma canção de 10 minutos que disse ter composto na prisão e que termina com os versos ?Livre, livre, livre, por toda a humanidade, soltem-me?. Battle e Ford estão entre seis pessoas acusadas de conspirar para viajar ao Afeganistão em 2001 e lutar contra tropas americanas. Um sétimo suspeito foi acusado de financiar a operação. Quatro dos outros declararam-se culpados e um quinto foi morto no Paquistão.