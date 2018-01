Dois americanos e mil iraquianos morrem no aeroporto de Bagdá Dois soldados norte-americanos morreram hoje em combates com tropas iraquianas que defendiam o aeroporto internacional "Saddam Hussein" em Bagdá, segundo um porta-voz militar dos EUA. Não foi informado as circunstâncias nem a identidade dos combatentes. As forças norte-americanas informaram que mataram mais de 1.000 soldados iraquianos e destruíram mais de 50 tanques na batalha pelo aeroporto internacional de Bagdá, informou a CBS News. Veja o especial :