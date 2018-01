Dois americanos e um britânico são seqüestrados no Iraque Dois americanos e um britânico foram seqüestrados de uma casa no centro de Bagdá por homens armados na manhã de hoje, segundo informações do Ministério do Interior do Iraque e de testemunhas. Os homens foram retirados de uma casa no distrito de al-Mansur, disse o coronel Adnan Abdel-Rahman, funcionário do ministério. Os três são funcionários da Gulf Services Company, uma empresa de construção do Oriente Médio. A embaixada americana não confirmou os seqüestros, mas disse estar investigando. Um policial disse que os homens estavam no jardim quando foram atacados. Vizinhos disseram que ouviram dois veículos ao redor da casa. Depois, viram que os portões, que geralmente permanecem fechados, estavam abertos, então chamaram a polícia.