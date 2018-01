Dois americanos e um iraquiano morrem em explosão Dois soldados americanos e um tradutor iraquiano morreram na explosão de uma bomba hoje em Bagdá. O artefato foi detonado quando um comboio de soldados passava por uma estrada na capital do país. Outros dois soldados da Primeria Divisão foram feridos no ataque. Ao todo, 317 soldados americanos foram mortos desde março. Nos últimos dias, políticos xiitas têm sido alvo de ataques perpetrados supostamente por homens fiéis a Sadam, de minoria sunita. Antigos membros do partido Baath, pró-Sadam, também foram mortos em ataques em Najaf, uma cidade xiita. Acredita-se que a onda de violência entre os grupos seja fruto de vingança.