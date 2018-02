Dois árabes são seqüestrados por rebeldes no Iraque Dois árabes, moradores de Jerusalém, foram seqüestrados hoje por rebeldes iraquianos, divulgou a mídia israelense. Ainda não se sabe se eles eram cidadãos israelenses. De acordo com o site do diário Haaretz, de Israel, uma rede de televisão iraniana teria exibido imagens de documentos dos homens seqüestrados, que incluíam uma carteira de motorista isralense e um cartão de saúde local. O Ministério das Relações Exteriores do Estado judeu não confirmou as informações.