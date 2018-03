Dois ataques a bases aéreas dos EUA no Afeganistão Militares americanos abriram fogo durante o fim de semana contra alguns homens que haviam assaltado duas de suas bases aéreas no leste do Afeganistão, informaram fontes militares dos EUA. Dois homens armados foram interceptados no domingo pelas forças especiais americanas enquanto se aproximavam da base de Shkin, no leste do país, informou um comunicado do contingente americano no Afeganistão. Uma patrulha americana abriu fogo contra os dois homens, ferindo um deles, mas ambos conseguiram fugir. Também no sábado à noite as forças americanas dispararam contra outros dois indivíduos não-identificados perto da base de Gardez, igualmente no leste do país, mas ambos fugiram.