Dois ataques matam 3 e deixam 18 feridos no Iraque

Uma bomba em um carro estacionado explodiu perto de um posto de controle do exército iraquiano na cidade de Mosul, matando um soldado e uma pessoa próxima ao local do atentado e ferindo 12, disse um policial. Mosul, dominada pelos sunitas e localizada a 360 quilômetros a noroeste de Bagdá, era um refúgio importante para a Al-Qaeda no Iraque e outros grupos insurgentes há vários anos, mesmo quando a atividade de militantes caía em outros lugares.

Além disso, uma patrulha de polícia foi atingida por uma bomba colocada em uma estrada no bairro de Mashtal, em Bagdá, matando um e deixando seis feridos, afirmou uma outra fonte policial. Dois médicos em hospitais em Mosul e Bagdá confirmaram as vítimas. A violência caiu significativamente desde o auge da insurgência no Iraque poucos anos atrás, porém os ataques continuam quase diários em Bagdá. As informações são da Associated Press.