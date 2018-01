Atentados em Bagdá matam 23 pessoas e deixam 68 feridas

BAGDÁ - Ao menos 23 pessoas morreram nesta quinta-feira, 17, e outras 68 ficaram feridas em atentados ocorridos em Bagdá, segundo as forças de segurança da capital iraquiana.

Três bombas explodiram em Wathba e Tayran, no centro da cidade.

O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria de dois ataques. Homens-bomba detonaram um cinto de explosivos que levavam junto ao corpo e mataram 19 pessoas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma terceira explosão, próximo ao distrito de Bab al-Muadham, deixou quatro mortos.

As forças iraquianas, com o apoio do Irã e de uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, conseguiram recuperar parte do território que estava sob controle dos jihadistas nos últimos meses. Mas grande parte do oeste do país ainda permanece nas mãos do Estado Islâmico. /AFP, REUTERS e EFE