Dois ataques suicidas matam pelo menos 56 no Iraque Dois suicidas explodiram os comitês de dois partidos curdos rivais em ataques praticamente simultâneos realizados hoje enquanto milhares de iraquianos celebravam um feriado islâmico. Pelo menos 56 pessoas morreram e mais de 235 ficaram feridas nos ataques, informaram autoridades. Um ministro curdo afirmou que o número de mortos pode chegar a 100. Nenhum grupo se responsabilizou pelos ataques. Também hoje, cerca de 20 iraquianos foram mortos na explosão de um depósito de munições na região do país controlada por tropas polonesas, segundo um porta-voz de um grupo de pacificadores internacionais liderado pela Polônia. A explosão ocorreu pouco depois da meia-noite (pelo horário local) em uma área de deserto localizada a 180 quilômetros ao sudoeste de Karbala. Militares americanos não comentaram de imediato o ocorrido. Os ataques suicidas contra os comitês eleitorais do Partido Democrata do Curdistão e da União patriótica do Curdistão, em Irbil, ocorreram enquanto líderes partidários recebiam centenas de visitantes para marcar o início de quatro dias de um feriado muçulmano, o Eid Al-Adha, ou Festa do Sacrifício. Entre os mortos estão o governador da região, ministros da administração local e vários oficiais. O Comando Militar dos EUA em Bagdá disse não ter nenhuma informação sobre os ataques. O diretor do necrotério de Irbil, Tawana Kareem, disse à AP que, além dos 56 corpos que deram entrada no local, "muitos mais são esperados". Pelo menos 235 pessoas deram entrada nos três hospitais da cidade com ferimentos. As autoridades declararam estado de emergência na área curda e médicos que estavam de folga para o Eid foram convocados de volta aos hospitais.